Nederland Zingt Dag dit jaar afgelast

De Evangelische Omroep heeft de Nederland Zingt Dag van dit jaar afgelast. Het populaire evenement met ruim tienduizend bezoekers in de Utrechtse Jaarbeurs heeft gewoonlijk in april plaats, maar was door de coronamaatregelen aanvankelijk verplaatst naar 7 november.

Wie al een kaartje heeft gekocht, kan zijn geld terugvragen. Ook is het mogelijk om het aankoopbedrag om te zetten in een donatie waarmee de EO de al gemaakte kosten kan financieren. De Israëlreis van Nederland Zingt kan evenmin doorgaan.