ND-onderzoek: Bijna helft gemeenten GB zingt ”Weerklank”

Bijna de helft van de gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk zingt uit de bundel ”Weerklank” .

Ook in één op de drie gemeenten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is deze liedbundel uit 2016 in gebruik.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nederlands Dagblad (ND), in samenwerking met liturgiewetenschapper dr. Hanna Rijken, uitvoerde onder bijna 600 gemeenten en parochies uit „de volle breedte van kerkelijk Nederland”: van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland tot de Oud-Katholieke Kerk. Onderzocht is uit welke bundels er wordt gezongen en hoe de zang wordt begeleid. Zaterdag publiceerde het ND over het onderzoek.

Uit de gegevens blijkt dat het nieuwe Liedboek (2013) en de bundel Opwekking in kerkelijk Nederland de meestgebruikte bundels zijn. Maar dat zijn tegelijk twee grotendeels gescheiden werelden: slechts in één op de zes onderzochte gemeenten wordt op zondagochtend uit allebei de bundels gezongen. De mix komt het sterkst voor binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de CGK.

Het orgel speelt in veel kerken nog altijd een grote rol bij de begeleiding, blijkt uit het onderzoek. Binnen de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Hersteld Hervormde Kerk is dat het enige instrument. In GB-kring en binnen de CGK hebben ook andere instrumenten, zoals de piano en snaar- en blaasinstrumenten, een bescheiden plek. Binnen de NGK spelen piano en combo een bijna even grote rol als het orgel.

Het is de bedoeling dat het onderzoek van het ND en dr. Rijken op vrijdag 2 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amersfoort verder wordt gepresenteerd.