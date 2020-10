NBV op 12.000 plaatsen herzien

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is op 12.000 punten herzien en verschijnt volgend najaar. Voor deze versie, de NBV21, zijn reacties gebruikt van duizenden lezers.

Het Nederlands Bijbelgenootschap maakte donderdag bekend dat de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 volgend jaar zal verschijnen. In de NBV21 komen de hoofdletters voor verwijzingen naar God en Jezus terug. Woorden zoals aalmoes en legerstee verdwijnen juist.

De NBV21 is het resultaat van drie jaar werk van een groep van negen vertalers. Duizenden lezers hebben hen daarbij geholpen. Zij kwamen met 3500 voorstellen voor verandering van de NBV, de vertaling in eigentijds Nederlands uit 2004 waarvan circa twee miljoen exemplaren zijn verkocht.

Bij het verschijnen van de NBV riep het Nederlands Bijbelgenootschap iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Alle reacties zouden worden meegenomen om de vertaling bij te werken. De respons was „overweldigend.” Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap: „De input van kerken en Bijbellezers gecombineerd met onze vertaalexpertise maakt de nieuwe versie beter, krachtiger en consistenter. We hebben gewerkt aan een vertaling die al het goede van de NBV combineert met alles wat nog beter kon. Het resultaat is een vertaling die vertrouwd voelt én tegelijk als nieuw. De NBV21 is prettig leesbaar, bevat mooi Nederlands en brengt Bijbellezers dicht bij de bron.’

Op de donderdag gelanceerde website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzigingen, met uitleg. In Trouw noemde projectleider Matthijs de Jong donderdagmorgen als voorbeeld de verzen in Genesis waarin Adam een vrouw krijgt, Eva. „Eindelijk een gelijk aan mij”, staat er nu in de NBV. Dat wordt: „Dit is ze!” De Jong: „Met deze tekst zitten we dichter bij de brontekst.”