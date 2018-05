NBG past het Onze Vader in NBV aan

Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt het Onze Vader op drie punten aangepast. Het doel is een verbeterde versie te maken die geschikt is om hardop te bidden. Dat maakte het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) dinsdag bekend. Het Bijbelgenootschap legt de gereviseerde versie nu voor aan het publiek. De zesde bede bevat de meest ingrijpende verandering. „Red ons uit de greep van het kwaad” wordt veranderd in: „Red ons van het Kwaad.” Andere wijzigingen betreffen de derde en de vijfde bede.

Het Onze Vader in de gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het Kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen.]