NBG: Mogelijk andere vertaling Exodus 20:5

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) overweegt rond de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) een andere vertaling van Exodus 20:5.

Dit meldt het Bijbelvertaalblad ”Met Andere Woorden” van de NBG. „Op het eerste gezicht staat in dit vers dat God (klein)kinderen straft voor het onrecht van hun (voor)ouders”, aldus Matthijs de Jong, projectleider van de revisie. „De Hebreeuwse uitdrukking wordt opgevat als vergelden. Dat betekent ook „bezoeken aan het nageslacht”, zoals bijvoorbeeld de Statenvertaling schrijft. Dat klonk wat omfloerst. In de NBV uit 2004 kozen we voor een duidelijke vertaling: „laten boeten.””

Die keuze deed volgens De Jong veel stof opwaaien, maar er zou –in aansluiting bij „recente internationale studies”– ruimte zijn voor een andere vertaling: „ter verantwoording roepen.” Dit laat volgens de vertaler de gedachtegang van Exodus intact en komt tegemoet aan de ingebrachte kritiek. Over het vertaalvoorstel wordt in het najaar een besluit genomen.