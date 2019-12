NBG komt met dagelijkse podcast

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) begint op 1 januari met een dagelijkse podcast. Deze podcast met de naam ”Dagvers” opent met een Bijbeltekst uit het NBG-leesrooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en een vraag of opdracht om mee te nemen de dag in.

„Podcasts zijn een mooie manier om de Bijbel dichtbij mensen te brengen”, zegt uitgever Stefan van Dijk van het NBG. „Een bijbeltekst komt heel anders binnen wanneer je ernaar luistert dan wanneer je de passage leest. We zijn er enthousiast over en hopen dat Dagvers mensen helpt om elke dag met de Bijbel te leven.”

In de podcast wordt als vertaling de Bijbel in Gewone Taal gebruikt. Luisteren naar Dagvers duurt ongeveer 3 minuten. Aanmelding kan nu al via Spotify en andere podcast-apps.