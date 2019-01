„Nationaal LHBTI-Congres” in het kader van 400 jaar Dordtse synode

In de Grote Kerk te Dordrecht heeft op 15 maart een „Nationaal LHBTI-Congres” plaats, in het bijzijn van minister Van Engelshoven (OCW). Doel is om „gezamenlijk tot een positief antwoord te komen op de Nashvilleverklaring”, liet Stichting Dordrecht Pride maandag weten.

Het congres maakt deel uit van ”Synode400”, waarin de stad Dordrecht een „ode” brengt aan 400 jaar Dordtse synode. „Geprobeerd wordt om tot een verdrag te komen zodat LHBTI-ers zichzelf kunnen zijn binnen de kerk/geloofsgemeenschap”, aldus Dordrecht Pride.