Nashvilleverklaring krijgt vereenvoudigde versie

Er komt deze maand een vereenvoudigde versie van de Nashvilleverklaring over huwelijk en (homoseksualiteit).

Dat heeft ds. M. van Reenen, woordvoerder van de werkgroep achter de Nederlandse vertaling van de verklaring, zaterdagavond gezegd.

„De nieuw tekst is nadrukkelijk niet bedoeld om de huidige verklaring te vervangen”, aldus de predikant. „We staan achter de Nashvilleverklaring zoals die er nu ligt. Maar voor degenen die vragen hebben over de interpretatie van sommige gedeelten, komt er een vereenvoudigde versie.”

Er ontstond vorige maand veel ophef over de Nashvilleverklaring. Volgens veel mensen zou die oproepen tot discriminatie van homoseksuelen en transgenders.

Ds. Van Reenen is niet bang dat een Nashvilleverklaring in jip-en-janneketaal opnieuw tot veel kritiek zal leiden. „We passen formuleringen aan, om misverstanden te voorkomen. In de huidige tekst wordt bijvoorbeeld gesproken over zondige verlangens die je kunt doden. Dat suggereert misschien dat verlangens met een klap weg zouden zijn. Mensen kunnen dat wel zo opvatten.”

Ds. Van Reenen wil geen mededelingen doen over de inhoud van de vereenvoudigde verklaring. „We zijn er nog volop mee bezig.”