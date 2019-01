Nashville-verklaring krijgt volop aandacht in Nederlandse media

In de media is veel aandacht voor ‘Nashville’. Van verschillende kanten klinkt kritiek op de verklaring. Diverse vertegenwoordigers uit kerk en politiek namen er afstand van.

”Christenen verdeeld over homoverklaring”, kopt het Nederlands Dagblad. Volgens het commentaar van de krant is de Nashvilleverklaring „als een stuk illegaal, geïmporteerd, levensgevaarlijk vuurwerk voortijdig ontploft in het gezicht van de Nederlandse distributeurs.”

Het commentaar van Trouw meent dat de Nederlandse Nashvilleverklaring de orthodox-protestantse homo „een heel eind verder het eenzame duister van de kast in duwt.”

De Telegraaf publiceert een interview met theoloog Wouter Beinema, zelf homo en afkomstig uit een reformatorisch milieu. „Het is bijna een oorlogsverklaring”, aldus Beinema over de Nashvilleverklaring. „Dit is de taal van polarisatie en stemmingmakerij.” Beinema vreest dat christelijke homojongeren zich niet meer veilig zullen voelen in de kerk.

Op Twitter is een stroom tweets ontstaan onder #nashvilleverklaring. Lijsttrekker Willem van Hartskamp van de SGP in Drenthe nam maandag in een tweet afstand van de verklaring. „Ik heb dat uitdrukkelijk op persoonlijke titel gedaan”, aldus Van Hartskamp tegen RTV Drenthe. „Ik vind het weinig pastoraal.”

Ruim 75 procent van de Nederlanders vindt dat iedereen die de Nashvilleverklaring ondertekent „medeplichtig is aan het oproepen tot discriminatie van homoseksuelen en transgenders”, aldus het tv-programma Hart van Nederland op basis van een eigen peiling.

In Trouw nuanceren dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen, mede-initiatiefnemers van de Nederlandse Nashvilleverklaring, de stelling dat mensen met een homoseksuele identiteit zich niet zo mogen positioneren. „We willen mensen er zeker niet van weerhouden om uit de kast te komen”, aldus dr. Klaassen.