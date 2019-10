Najaarsactie SEZ voor Cuba

De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) voert een najaarsactie voor Bijbelcursussen in Cuba.

Volgens de organisatie is in het land in het Caribisch gebied „grote vraag naar kennis van de Bijbelse leer.”

Momenteel heeft de SEZ 29.000 cursisten in Cuba. De Bijbelcursussen behandelen de Bijbelse geschiedenis, de structuur van de Bijbel, hoofdpunten van de christelijke leer, specifieke Bijbelboeken, de Heidelbergse Catechismus en de Institutie. Er is een opbouw in het niveau van de cursussen.

Omdat de meeste Cubanen niet over internet beschikken, biedt SEZ het cursusmateriaal op papier aan. Vanuit twee distributiecentra in het land ontvangen de cursisten materiaal. Ook worden boekjes over Bijbelse thema’s verspreid, bijvoorbeeld van de anglicaanse bisschop J. C. Ryle.