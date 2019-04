Najaarsactie SEZ levert ruim 25.000 euro op

De najaarsactie van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ) voor het drukken van theologische boeken op Cuba heeft 25.300 euro opgeleverd.

Dat schrijft de stichting in de Zendingsbode, het blad van de SEZ. De najaarsactie was bestemd om bekende puriteinse werken, zoals de boeken van John Bunyan, te drukken in Cuba. De SEZ begint met het drukken van Bunyans boek ”De Heilige Oorlog”. De verwachting is dat het boek halverwege mei verschijnt.

De SEZ laat de werken in Cuba drukken om kosten te besparen, zodat de stichting meer boeken kan uitgeven. De boeken zullen verspreid worden over verschillende kerkelijke gemeenten in het land, schrijft de SEZ.