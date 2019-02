Nagelkruis in herdenkingsoord Dresden

Het herdenkingsoord Sophienkirche-Busmannkapelle in het Duitse Dresden heeft dinsdag een ”Cross of Nails” (Nagelkruis) uit de Britse stad Coventry gekregen. Het „anti-oorlogskruis”, dat herinnert aan de verwoesting van de kathedraal van Coventry in 1940, geldt als het christelijk symbool voor vrede en verzoening.

Ook in de Rotterdamse Laurenskerk bijvoorbeeld hangt een Nagelkruis. In Dresden overhandigde de anglicaanse bisschop van Coventry, Christopher Cocksworth (l.), het kruis dinsdag aan Harald Bretschneider, die zich jarenlang voor de ”Gedenkstätte” inspande.