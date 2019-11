Nadenken over Zijn trouw

Het is beter te zingen over Gods trouw dan de trouw van God met plussen en minnen op dogmatische wijze uit te pluizen, aldus ds. H. J. van der Veen donderdag op een predikantsvrouwencontio in Putten.

De emeritus predikant uit Sliedrecht sprak voor zo’n tachtig predikantsvrouwen tijdens de hervormde predikantsvrouwencontio op gereformeerde grondslag, die in Putten haar jaarlijkse ontmoetingsdag hield. Thema was ”God is trouw, Hij bewaart Zijn kerk”.

Voordat ds. Van der Veen aan zijn toespraak begon, noemde hij eerst wat cijfers over de groei van het christendom in niet-westerse landen. Volgens hem is het goed te weten dat er wereldwijd per dag 57.000 christenen bijkomen, een toename van 20 miljoen per jaar. „Laat u daarom niet wijs maken dat het christendom en de kerk aan het uitsterven zijn. Zo redeneren alleen zij die nooit verder dan de eigen provinciale Amsterdamse-grachtengordel-blik hebben gekeken. Alleen al op grond van de cijfers over de groei van christenen is er hoop. Maar meer nog dan op grond van de statistieken, kan er hoop worden geput uit de trouw van God.”

Met behulp van de computer had ds. Van der Veen ontdekt dat de zinsnede ”Uw trouw is groot” letterlijk maar één keer in de Bijbel voorkomt en dan precies in het midden van de Klaagliederen. „Als Jeremia op de puinhopen van de stad en de tempel zit, heeft hij vragen of de Heere nog wel trouw is aan Zijn kerk. Juist in die situatie van schijnbare hopeloosheid, begint de profeet over de bestendige trouw van God en weet daar moed uit te putten.” De predikant verwees naar een andere puinhoop nabij Jeruzalem, de kruisheuvel Golgotha: „Daar werd de fundering van de kerk gelegd, daar werden de trouw en goedertierenheid Gods ingetrokken voor Christus, opdat de gelovigen nimmermeer verlaten behoeven te zijn en het lied ”Groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen betoond” kunnen aanheffen.”

Korinthe

In het tweede deel van zijn overdenking merkte ds. Van der Veen op dat de woorden ”God is trouw” in de letterlijke zin alleen zo in de Korinthebrieven voorkomen. Dat is volgens hem moedgevend, omdat de gemeente van Korinthe zo ongeveer het tegendeel was van een ideale gemeente. „Als u als predikantsvrouw veel te klagen hebt over de pastorie, over uw gemeente en alles wat daar mis kan zijn, put dan moed uit de wijze waarop Paulus over Gods trouw spreekt uitgerekend in die Korinthebrieven.”

Ds. Van der Veen waarschuwde voor het gevaar dat christenen geneigd zijn Gods trouw alleen te zien bij voorspoed en positieve uitkomsten. „Eigenlijk is dat een verkapt welvaartsevangelie, want Gods trouw is net zo groot, misschien wel groter, in tijden van tegenspoed.”

De predikantsvrouwencontio werd geopend door Linda van den Bosch met een meditatie over Psalm 84. Wilma Bouter, weduwe van de in januari 2018 overleden dr. P. F. Bouter, gaf in een gedicht en toespraak getuigenis van de bemoediging die zij ondervond na het overlijden van haar man.

Workshops

Na de lunch waren er vier workshops. Onder leiding van ds. Van der Veen kon het onderwerp verder besproken worden. In de workshop van de Ommense predikantsvrouw Nelleke Hazeleger werd er samen gezongen. In de workshop van Janneke Beuker werden bloemstukjes gemaakt. De vierde workshop bestond uit het spel Kletspot – al wandelend door Putten.