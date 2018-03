„Naar deze kerk neem je je vrienden mee”

Een jonge pinksterkerk met veel praise en worship: Hillsong timmert wereldwijd flink aan de weg. Ook in Nederland heeft de beweging veel invloed. „Naar deze kerk wil je je vrienden meenemen.”

Met twee gemeenten in Nederland –in Amsterdam en Rotterdam– vormt Hillsong in Nederland ogenschijnlijk geen grote beweging. Maar de invloed van deze uit Australië afkomstige kerk reikt verder. Niet alleen is de muziek van de rock- en praiseband Hillsong United populair onder christelijke jongeren in Nederland, ook nemen tal van pinksterkerken de aanpak van Hillsong over. Kernpunten daarbij zijn een samenkomst met gospelmuziek, een gelikte multimediapresentatie, een stevige preek en een sfeer waarin er alles aan gedaan wordt om gasten zich welkom te laten voelen.

Een van de gemeenten die de aanpak van Hillsong in de praktijk brengen, is de Best Life Church in Utrecht. De groeiende gemeente zette eind vorig jaar een grote stap: ze nam de voormalige rooms-katholieke Jacobuskerk in de wijk Zuilen over en liet die flink verbouwen. Met een groot houten podium en een moderne geluidsinstallatie lijkt de kerk meer op een poppodium dan een godshuis, zo concludeerde een regionale krant die er vorig jaar een kijkje nam. Voorganger Paul van der Boom: „Elke maand worden hier mensen gedoopt. Daarentegen krimpt de Rooms-Katholieke Kerk in Utrecht; die gaat van zes kerkengebouwen naar één.”

Conferentie

De invloed van de Hillsongbeweging wordt zichtbaar tijdens de conferentie die van donderdag tot zaterdag plaatsheeft in het kerkgebouw. Daarbij is onder meer een worshipteam van Hillsong uit Londen aanwezig. Publiekstrekker is Richard Louis, jeugdpastor van de Londense gemeente. Hij vertelt dat Hillsong in Londen in achttien jaar van enkele honderden naar bijna 30.000 leden groeide. „We zien vooral groeimogelijkheden onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar”, zegt hij. „Zij zijn opgegroeid zonder enige christelijke context. In tegenstelling tot sommige ouderen verzetten ze zich niet tegen het geloof.”

Hillsong heeft een beginselverklaring die theologisch gezien het gedachtegoed ademt van pinksterkerken. Louis: „Noem ons evangelisch-charismatisch. We leggen de nadruk op de gaven van de Geest en het geven van een levend geloofsgetuigenis. Hillsong wil een warm welkom bieden aan iedereen. Gemeenschap is belangrijk; vandaar dat de kern van de gemeente te vinden is in huiskringen.”

Voorganger Van der Boom van de Best Life Church kent het verwijt dat kerken die geënt zijn op de Hillsongaanpak voor een deel mensen wegtrekken uit andere kerken. Maar in het sterk geseculariseerde Utrecht is daarvan nauwelijks sprake, meent hij. Zelf ging hij in 1995 in een achterbuurt in de domstad wonen en stichtte hij daar de gemeente. Nu komen er 600 mensen naar de Best Life Church, zijn er 65 kringen en 150 leiders. „Veel leiders, ja, want iedereen krijgt hier een taak en wordt tot een discipel gemaakt. Alleen kerken die leren groeien.”

De boodschap van Hillsong heeft volgens Louis eeuwigheidswaarde, „Die boodschap is dat we God, de mensen om ons heen en het leven lief moeten hebben. We willen dat het leven wordt zoals God het bedoelt. We leven van genade door een persoonlijke relatie met Jezus. Die boodschap brengen we in de vorm van deze tijd omdat God dat van ons vraagt.” Te eigentijds? Van der Boom schudt zijn hoofd bij deze vraag. „Ik ben docent geweest en ik weet: als je de taal van de jongeren niet spreekt, haken ze af. Ze zitten de hele dag achter hun schermpje, dus maak ik daar ook gebruik van. Dit is een kerk waar jongeren hun vrienden mee naartoe willen nemen.”

Dat beaamt gemeentelid Lydia Harding (24). Ze kwam in een neerwaartse spiraal van alcohol en drugs terecht. De Utrechtse belandde in de gevangenis nadat zij met een mes instak op haar vriend. „Ik kwam in deze gemeente en voelde de warmte van de liefde waarnaar ik steeds op zoek was.” Zij vertelt nu overal haar getuigenis. „Ik kan het nog steeds niet geloven wat er met mij is gebeurd.”

Basis Hillsong Church ligt in Sydney

Hillsong Church is een invloedrijke keten van pinkstergemeenten, die haar oorsprong heeft in de Australische hoofdstad Sydney. Iedere week komen wereldwijd op vele locaties meer dan 100.000 bezoekers naar de diensten van Hillsong. De kerk wordt vanuit Sydney geleid door het senior pastors-echtpaar Brian en Bobbie Houston. Hoewel Hillsong Church London een dochter is van Hillsong Sydney heeft Hillsong London inmiddels ook weer dochtergemeenten gesticht in het Engelse Surrey, Kent, Oxford, Stockholm, Parijs, Düsseldorf, Konstanz (Duitsland), Amsterdam en Rotterdam. Kenmerkend voor de diensten is de typische Hillsongaanbiddingsmuziek, die live gespeeld en gezongen wordt door aanbiddingsleiders en vergezeld is gaat van professioneel uitziende multimediashows.