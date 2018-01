Naam voor christelijke gereformeerde kerk Hattem: De Veste

De christelijke gereformeerde kerk te Hattem heeft na 55 jaar een naam gekregen: ”De Veste”.

Het in 1963 aangekochte gebouw aan de Zaksteeg (nu Korte Kerkstraat) had al die tijd geen naam. „Dat was lastig”, zegt D. C. Smaling, voorzitter van de kerkenraad. „Onze kerk werkt incidenteel samen met twee gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerde kerk, die allemaal kerkgebouwen hebben met een naam: de Gasthuiskerk, de Open Poort en de Ontmoetingskerk. Het stond vreemd als de naam van onze kerk niet genoemd werd in een opsomming. Ook vinden de mensen tegenwoordig dat een naam erbij hoort.”

Psalm 91

De naam ”De Veste” is ontleend aan het eerste berijmde vers van Psalm 91 uit de psalmberijming van 1973: „Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste (…)”. Smaling wijst erop dat de naam ook om een andere reden goed past. Hattem is een oude vestingstad waar een aantal oude poorten en een deel van de stadsmuur behouden zijn. Een stuk van de stadsmuur staat dicht bij het kerkgebouw.

De naam, in witte letters op een groene ondergrond, is op zaterdag 6 januari onthuld door mevrouw Dien van Kessel (90).

Het kerkgebouw telt 100 zitplaatsen. De gemeente heeft 85 leden.