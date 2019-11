Naam in kerkblad bij conflict geen privacyschending

Een kerkenraad mag in het kerkblad de naam publiceren van een gemeentelid met wie een conflict bestaat.

Voorwaarde is wel dat de naam al bekend is bij de gemeente, zo blijkt uit een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deze week.

De kerkenraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Dordrecht noemde vorig jaar in onder meer het kerkblad de namen van twee kerkleden die bij een conflict betrokken waren, zonder dat die daar toestemming voor hadden gegeven. De kerkenraad zou daarmee de privacy van de kerkleden hebben geschonden. De AP vindt echter dat het belang van de kerkenraad om de gemeente te informeren zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkenen.

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in september in dezelfde kwestie dat een gemeentelid inzage mag hebben in interne kerkelijke stukken zoals mail en correspondentie waarin zijn persoonsgegevens staan.

