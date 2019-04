Muziekspektakel The Passion in schaduw Grote Kerk Dordt

The Passion vond donderdagavond plaats op een locatie met historie, hoorden de toeschouwers. „Hier werd de Bijbel voor iedereen beschikbaar.”

Het grote, witte podium drijft direct naast de markante historische kerk in de haven. ’s Middags rond half vijf staan er al tientallen mensen te wachten voor een plekje op de eerste rij.

Daisy (74) woont aan de havenkade. Ze gaat kijken vanavond, vertelt ze. „Als het zo dicht bij je huis gebeurt, moet je het niet op tv volgen.” Ze noemt het spektakel „fantastisch. Het heeft impact op mensen.”

Wat zegt het lijdensevangelie haar zelf? „Kerkelijk niets hoor, meer filosofisch. Het is een verhaal dat alle religies overstijgt. We worden te individualistisch, te egoïstisch. Dit verhaal stimuleert om dingen samen te doen. En om tolerant te zijn: leven en laten leven.”

Zekerheid

Rond half negen opent de verteller, presentator Martijn Krabbé, The Passion met een verwijzing naar de brand die maandag in de Notre Dame woedde. „We staan hier in de schaduw van een historische kerk. Deze week hebben we gezien hoe zo’n gebouw van waarde kan zijn.”

Krabbé verwijst naar de historie van Dordrecht. „Hier werd 400 jaar geleden besloten de Bijbel in het Nederlands te vertalen. Een revolutie: het boek werd voor iedereen beschikbaar.”

Het programma verloopt grotendeels als in eerdere jaren. Delen uit het lijdensevangelie worden nagespeeld, afgewisseld met Nederlandstalige hits. Veel liedjes zingt het publiek mee.

Vanaf het Energiehuis in Dordrecht –zo’n twee kilometer verderop– wordt een kruis door de stad gedragen. Enkele duizenden mensen volgen in „de processie.” Presentator Klaas van Kruistum vraagt omstanders naar het thema van dit jaar: ”Je bent nooit alleen”. „Ik heb een moeilijke tijd achter de rug”, vertelt een man die het kruis draagt. „Daar ben ik bijna aan onderdoor gegaan.”

„Het geloof betekent zekerheid voor mij”, zegt een jonge vrouw. „Jezus houdt van mij en heeft mij gered met Zijn bloed. Daarom ben ik nooit alleen.”

Ambulance

Op de Rijnbrug –een paar honderd meter bij de Grote Kerk vandaan– staat een opvallende ambulance langs de weg. De teksten op de zijkant maken duidelijk dat het voertuig niet meer gebruikt wordt voor ziekenvervoer: ”Ben jij veilig? Jezus redt.”

Marja Liefting (25) deelt namens Stichting Evangelisatie Sjofar met een aantal vrijwilligers het Johannesevangelie uit en gaat in gesprek met voorbijgangers. „We staan op veel plekken in het land”, vertelt Liefting, „maar The Passion is anders. Mensen weten naar welk verhaal ze toekomen, eigenlijk is het voorwerk al gedaan. Dat maakt het makkelijker in gesprek te gaan.”

Veel bezoekers komen vooral voor het muziekevenement, vertelt Liefting. In de flyers die Sjofar uitdeelt, proberen ze hen tot nadenken te stemmen. Zo zegt een folder: ”Kijken naar Jezus maar niet voor Hem knielen is levensgevaarlijk!”. „De tekst roept wel weerstand op”, zegt Liefting. „Sommige voorbijgangers vinden dit te scherp. Aan de andere kant geeft het ook reacties en open gesprekken.”

Na een kleine twee uur is het verhaal verteld. „Is de dood het einde?”, vraagt verteller Krabbé. „De Bijbel zegt dat Jezus is opgestaan. Je gelooft dat het echt zo gebeurd is of niet; maar als je goed kijkt, is Jezus er nog steeds. Misschien wel in jou.” Acteur Edwin Jonker, die dit jaar de rol van Jezus speelt, heeft inmiddels de toren van de Grote Kerk beklommen. Zijn woorden vormen het slotlied van deze Passion. „Als het even veel te veel wordt, ben ik er altijd.”

„Hoe kun je iets wat zo heilig is, naspelen?”

Zeven keer per jaar preekt ds. M. Maas in de Grote Kerk te Dordrecht. „Onze wijkgemeenten kerken er vooral vanwege de historie”, vertelt de hervormde predikant. „Bijna altijd komen er wel gasten binnenlopen tijdens zulke diensten, zeker in de zomer.”

De Dordtse predikant ziet de noodzaak om Gods Woord bekend te maken. „Net zoals de Dordtse synode dat wilde, is het ook nu nodig om het Evangelie helder aan het volk bekend te maken. Maar The Passion schiet dat doel mijns inziens voorbij. Het kruis van mijn Heere en Heiland is heilig voor mij. Hoe kun je iets wat zo heilig is, naspelen? Door artiesten die niets met God en het geloof hebben?”

De verwijzing van de organisatie naar de Dordtse synode is niet passend, zegt ds. Maas. „Ik denk dat de Dordtse vaderen over dit spektakel gezegd zouden hebben: „Je hebt weinig begrepen van wat we bedoeld hebben.” In de Dordtse Leerregels wordt het wonder van verzoening door voldoening beleden, van Gods verkiezende genade voor verloren zondaren. Hoe kun je zoiets naspelen, als je Hem Zelf niet nodig hebt? Als er al iets zou passen bij de kruisweg zou het eerder een stille tocht zijn, waarin we boete doen over hoe we in onze samenleving Gods goede geboden als lampen uitdoven. En ook stilte vanwege de verwondering dat God in Christus naar ons heeft omgezien. Hoe dichter bij het kruis, hoe minder woorden je overhoudt.”