Museumpark Orientalis wil naam opnieuw wijzigen

Museumpark Orientalis in Nijmegen wil zijn naam wijzigen in Cultuurpark Heilig Land.

Het museum veranderde in 2006 zijn naam van Bijbels Openluchtmuseum in Orientalis, maar veel mensen begrepen deze naam niet, zegt directeur Erna van de Ven zaterdag in een gesprek met het Reformatorisch Dagblad. „De naam Orientalis refereert aan de Orient, het Midden-Oosten, de bakermat van het jodendom, christendom en de islam, maar mensen dachten aan oriënteren of aan een Chinees restaurant. Dat was funest voor de bezoekcijfers. Als je een kaartje koopt, moet je weten wat je gaat zien.”

De naamswijziging is onderdeel van een grootscheepse vernieuwing van het park. Om het park winstgevend te maken, wil het bestuur Orientalis veranderen in een museumpark met een nieuwe ingang, interactieve belevingsattracties en overnachtingsmogelijkheden.

De renovatie kost bijna drie miljoen euro. Door bijdragen van de gemeente Berg en Dal, de gemeente Nijmegen, de provincie en het rijk hoopt Orientalis het bedrag bij elkaar te krijgen. Na de vernieuwing verwacht het museum net als vroeger jaarlijks 120.000 gasten te verwelkomen.