Museum Ons' Lieve Heer op Solder is gered. Het Amsterdamse stadsbestuur wil de voormalige schuilkerk in het 17e-eeuwse grachtenpand op de Amsterdamse Wallen toch subsidie geven, nadat het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) eerder niet voldoende budget had om het gevraagde bedrag toe te kennen.

Daarmee kwam het voortbestaan van het museum in gevaar. Het stadsbestuur beschouwt Museum Ons' Lieve Heer op Solder als een „unieke instelling” en heeft daarom besloten toch een subsidie toe te kennen voor de periode 2021-2024.

Bij de verdeling van de vierjaarlijkse subsidies van het AFK vielen een aantal bekende culturele instellingen buiten de boot. Vooral in de categorie theater was een ongekend groot aantal aanvragen en was de kwaliteit opvallend hoog. Het fonds vroeg daarom de gemeente Amsterdam een aanvullend budget beschikbaar te stellen voor elf organisaties. Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) laat nu weten dat het stadsbestuur hiermee instemt.

Het college wil verder onderzoek doen naar de houdbaarheid van het huidige systeem van verdeling van subsidies aan kunst- en cultuurinstellingen voor de lange termijn. „Naar aanleiding van de huidige coronacrisis is de wens om het systeem aan te passen urgenter geworden”, schrijft de wethouder.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de voorstellen van het stadsbestuur.