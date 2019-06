Museum Klooster Ter Apel ontvangt „unieke” ets

Museum Klooster Ter Apel ontving recent een „unieke” ets van de hand van graficus Johan Hemkes (1894-1988). De ets toont de noordvleugel van het klooster met op de voorgrond een kurkboom.

„De ets is uniek daar hij niet in oplage is gemaakt, er is maar één exemplaar van”, aldus het museum. „Daarnaast is het een unieke ets omdat de noordvleugel van het klooster is afgebeeld. Hemkes maakte zeer veel verschillende etsen van het klooster, maar bijna altijd etste hij de oostvleugel met de Twaalf Apostelenboom. Dit exemplaar is gemaakt in 1958.”

Hemkes woonde van 1921 tot 1966 in Ter Apel, waar hij tekenleraar was aan de Rijks-HBS.