Museum in Borne exposeert ”Geloven in mode”

Kazuifels, stola’s en preekjassen. Religieuze kledingstukken staan centraal op een expositie in Museum Bussemakershuis in Borne: ”Geloven in mode”.

Midden in de historische dorpskern van het Twentse Borne staat, omringd door drie kerken en een kleine synagoge, het Museum Bussemakershuis. In dit monumentale gebouw woonde in de achttiende eeuw de doopsgezinde textielhandelaar Jan Bussemaker.

Wilma Witteman (l.) en Liesbeth Hassink. beeld RD, Anton Dommerholt

Museumdirecteur Liesbeth Hassink: „Bussemaker kocht het thuis geweven linnen van de boeren op en verkocht het door aan de fabrikant. Het ging hier dus altijd over textiel en linnen. Lange tijd was Borne hét centrum van de textielhandel. Het bruggetje naar een expositie over ambtskleding is dan gauw gelegd.”

In de gang achter de voordeur hangt een prent waarop religieuze kledingstukken in de meest bonte kleuren zijn te zien, uit Egypte, Rome en Nederland, van papen, benedictijnen, rabbi’s, jezuïeten en dominicanen.

Presenteren

Conservator Wilma Witteman: „Wat ons intrigeerde, was de vraag in welke ambtskleding kerkelijke gezagsdragers zich in de afgelopen eeuwen presenteerden. Het gaat in de tentoonstelling niet over het geloof op zich, maar over de kerkelijke dracht. De kleding die een ambtsdrager draagt, zegt ook iets over hemzelf. Met kleding zend je bewust of onbewust een boodschap uit. Religieuze leiders geven in hun dracht uiting aan hun leiderschap. Dat was in de kerk, in de moskee en in de synagoge niet anders.”

beeld RD, Anton Dommerholt

Door de jaren heen zie je de kerkelijk mode verschuiven, zegt Witteman. „De zwarte toga van de dominee vinden wij nu misschien sober, maar in vroegere eeuwen werd dit als zeer deftig ervaren. Ambtsdragers werden steeds toegankelijker. Dat zie je aan hun gewaad. In de Katholieke Kerk had men bijvoorbeeld meer aandacht voor de achterkant van het gewaad van de priester, want hij stond toch altijd met zijn rug naar de mensen toe. De priester staat nu met zijn gezicht naar de parochianen toe, en dus is ook zijn kleding veranderd. En protestanten zijn altijd soberder geweest dan katholieken.”

Thoramantel

De expositie bevat liturgische kledingstukken van baptisten, doopsgezinden, evangelischen, rooms-katholieken en moslims. Op een standaard hangt een thoramantel, waarin thorarollen werden vervoerd. Een paspop is aangekleed met het ambtskleed van de rabbi, compleet met gebedsrafels. Ook is een ”jupe” aanwezig, het met goud afgebiesde gewaad van de imam.

De planken vloer kraakt. Aan de wand hangt de doopsgezinde tekst ”Een lust voor het oog is een valstrik voor het hart.”

De tentoonstelling ”Geloven in mode” in Borne loopt tot en met 15 december.