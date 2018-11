Mozaiek0318 niet naar Bunschoten, maar naar Nijkerk

Mozaiek0318 gaat vanaf 13 januari 2019 ook kerkdiensten beleggen in Nijkerk en niet in Bunschoten, zoals eerst de bedoeling was.

De evangelische gemeente is van plan om uit te breiden en zocht met dat doel naar een geschikte locatie in Bunschoten. Het was echter niet mogelijk op korte termijn een geschikt onderkomen te vinden. Later hoopt de gemeente alsnog naar Bunschoten te verhuizen, maar het is nog niet te zeggen wanneer dat gaat gebeuren.

In Nijkerk is nu wel een locatie beschikbaar, het Corlaer College. In de school is voldoende ruimte voor de samenkomsten en het kinderwerk en er is genoeg parkeergelegenheid. De naam van de gemeente wordt Mozaiek033, vanwege de regio die het netnummer 033 heeft. De verwachting is dat 100 à 150 bezoekers de eerste kerkdienst zullen bijwonen.

Mozaiek0318 werd zeven jaar geleden opgericht door voorganger en gospelartiest Kees Kraayenoord. De snelgroeiende gemeente in Veenendaal trekt elke zondag een paar duizend bezoekers. Elke zondag hebben er twee diensten plaats.

De leiding van Mozaiek0318 nam in het voorjaar het besluit om te gaan uitbreiden naar de regio Amersfoort in verband met de vele bezoekers uit dit gebied.