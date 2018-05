Mozaiek0318 begint zusterkerk in Bunschoten-Spakenburg

Evangelische gemeente Mozaiek0318 in Veenendaal begint een zustergemeente in Bunschoten-Spakenburg.

Dat is zondag bekendgemaakt tijdens de samenkomsten van Mozaiek0318. De gemeente, die bijna tien jaar geleden werd gesticht door gospelzanger Kees Kraayenoord, groeit nog altijd. De samenkomsten trekken elke zondag een paar duizend bezoekers.

De keuze voor Bunschoten-Spakenburg komt voort uit een bezinning op de toekomst. „Toen we nadachten over de groei van de gemeente spraken we al gauw over een derde dienst op zondag”, aldus het leidersteam van Mozaiek0318. „Dat was een logische volgende stap. We hebben gesprekken gevoerd over de voors en tegens en met Kerst hebben we proefgedraaid.”

Toch is niet gekozen voor een derde samenkomst. „We spreken over de kracht van de lokale kerk, maar we zijn inmiddels een regionale kerk aan het worden.”

Op twee zondagen in maart en april is na afloop van de samenkomsten gesproken met bezoekers uit Bunschoten-Spakenburg en directe omgeving. „We hebben besloten concrete stappen te zetten om ons voor te bereiden op de geboorte van Mozaiek033, zonder dat we nu al weten wanneer we daadwerkelijk naar buiten zullen treden.”

De kerken in Bunschoten-Spakenburg zijn zondag per e-mail geïnformeerd over de plannen.