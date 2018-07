Moslims demonstreren tegen koptische kerken Egypte

Egyptische moslims in de provincie Minya hebben de afgelopen weken verschillende kerkgebouwen aangevallen. De acties vormen een protest tegen de erkenning van 53 kerken door de Egyptische overheid.

Volgens een in 2016 ingevoerde wet hebben kerken een vergunning nodig om legaal te functioneren. Ruim 3500 kerken, die zich sindsdien hebben ingeschreven voor deze registratie, wachten op een reactie van de overheid. In maart kregen 53 kerken echter al een vergunning.

Kerken die een officiële erkenning hebben aangevraagd, krijgen te maken met protesten. Zo kwam deze week een menigte demonstrerende moslims bijeen rond de koptische kerk in het dorp Ezbet Sultan Pasha, na een kleinere protestactie eerder deze maand. De kerk en het huis ernaast werden bekogeld met stenen.

Zondagsschool

De kerk in Ezbet Sultan Pasha, waar ongeveer 20 procent van de bevolking christen is, werd gebouwd in september 2016. Naast de reguliere diensten en gebedsbijeenkomsten worden er zondagsschoollessen aangeboden en is er een kinderdagverblijf.

Hany Faruk, inwoner van het dorp, beschreef tegenover World Watch Monitor wat er gebeurde: „De menigte riep ”Allahoe akbar” en schreeuwde vijandige leuzen tegen de kopten, zoals: „We laten geen enkele kerk in ons dorp bestaan.””

De politie keek toe zonder in te grijpen, aldus Faruk. Een van de officieren beloofde volgens de ooggetuige aan de demonstranten dat er geen kerk in het dorp zou worden toegestaan.

Op 9 juli ontstond er in het dorp Minbal ook al opschudding toen moslims christenen op straat aanvielen. Aanleiding vormde toen een boodschap op Facebook, waarin een koptische christen een bericht deelde waarin verschillende religies werden vergeleken. De verzender van het bericht, de 35-jarige Abdu Adel, werd daarop opgepakt. De politie moest vervolgens de kerk in Minbal met pantserwagens bewaken. Ondanks de politie-inzet werden er huizen van christenen in het dorp vernield.

Na het incident stelde Anba Macarius, de koptische bisschop van de provincie Minya, dat de autoriteiten de gebeurtenissen afkeuren en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Brief

De Eyptische minister van Huisvesting heeft een brief gestuurd aan de commissie voor de legalisatie van de kerken. Daarin verbiedt hij de onderbreking van religieuze bijeenkomsten. Ook is het volgens de bewindsman niet toegestaan om kerkgebouwen te sluiten terwijl het onderzoek naar de legalisatie nog loopt.