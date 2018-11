Moordenaar christelijke arts in Egypte ter dood veroordeeld

Een Egyptische man is zaterdag ter dood veroordeeld voor de moord op een christelijke arts. Dat meldde de Arabische nieuwssite Arab News zondag. De man zou banden hebben met IS.

De 40-jarige man deed zich in september 2017 voor als patiënt om toegang tot de 82-jarige arts te krijgen. Toen hij eenmaal in de onderzoekskamer was, stak hij op de arts in en doodde hem. De assistent van de dokter, die de arts probeerde te beschermen, liep ook steekverwondingen op.

Vlak na het steekincident maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat de verdachte financiële motieven had. Volgens de aanklagers heeft de veroordeelde echter de extremistische ideologie van IS omarmd.

Het doodvonnis van de rechtbank in Caïro moet nog bekrachtigd worden door de hoogste islamgeestelijke van Egypte, grootmoefti Shawqi Allam. Doodvonnissen worden gewoonlijk aan hem voorgelegd. Hoewel zijn advies niet bindend is, wordt dat doorgaans wel gevolgd.