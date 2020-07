„Monnikenwerk” in Groningen

In de provincie Groningen vindt van 15 juli tot en met 19 augustus de derde editie van „Monnikenwerk” plaats. Opnieuw werken elf kunstenaars uit de regio in oude Groningse kerken. Elke woensdag zijn de kunstenaars in stilte aan het werk, en is bezoek welkom tussen 17.00 en 20.00 uur.

Ook in deze derde editie hopen de kunstenaars „samen met de bezoekers te ontdekken waartoe de ruimte van een oude kerk uitnodigt en of er kunst kan ontstaan die raakt aan iets dat groter is dan wij.” De kerk van ’t Zandt is voor het eerst in de route opgenomen.

Deelnemende kerken dit jaar zijn in „ronde Noord” de kerken van Baflo, Den Andel, Westernieland, Saaxumhuizen en Eenrum. In „ronde Oost” gaat het om de kerken van ’t Zandt, Leermens, Loppersum, Eenum en Westeremden.

Monnikenwerk is een initiatief van Stichting Monnikenwerk, in samenwerking met Kerk in het Dorp, de lokale kerkcommissies en ondersteuning van Stichting Oude Groninger Kerken en de Kunstraad Groningen.

>>monnikenwerk.nu