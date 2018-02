Monniken kopen herberg op Schiermonnikoog

De monniken die in 2015 het klooster Abdij Sion in Diepenveen verlieten, hebben op Schiermonnikoog een nieuwe locatie gevonden: Herberg Rijsbergen.

Dat meldde dagblad Trouw maandag.

De achttiende-eeuwse herberg aan de Knuppeldam die door de cisterci├źnzer monniken is aangekocht, blijft dit hele jaar nog in gebruik als herberg en hotel. Daarna trekken de vijf monniken er in om het in te richten als klooster, inclusief een kapel. De naam wordt Klooster Schiermonnikoog. Het nieuwe klooster kan straks ruimte bieden aan tien monniken.

Voor hun diensten maken de monniken dit jaar nog gebruik van de Sint-Egbertkapel aan de Badweg.