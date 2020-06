Monnik neemt Russisch vrouwenklooster in beslag

Een Russische monnik heeft zich een Russisch-orthodox vrouwenklooster toegeëigend in de Oeral, vlak bij Jekaterinburg.

Reden voor de actie was dat de Russisch-orthodoxe kerkleiding hem op non-actief had gezet vanwege het verspreiden van nepnieuws.

Vader Sergiï Romanov verscheen dinsdag bij het Sredneoeralsk vrouwenklooster in het Oeralgebergte, wat hij begin deze eeuw hielp stichten. Een grote groep gewapende vrijwilligers sloot zich bij hem aan, waaronder voormalige separatisten in het conflict in de oost-Oekraïense Donbassregio.

De abdis en verschillende nonnen moesten het vrouwenklooster verlaten. Vervolgens nam Sergïï het gebouw in beslag. Honderden mensen waren toeschouwer daarvan en reisden van Jekaterinburg naar het klooster om de monnik te horen preken.

De actie van Sergiï was het gevolg van het besluit van de Russisch-orthodoxe kerkleiding om de monnik op non-actief te zetten en hem zijn kruisketting te ontnemen. Hij wilde niet luisteren naar orders van boven om kerken te sluiten tijdens de coronamaatregelen. Op 13 april werd veel orthodoxe kerken bevolen de deuren te sluiten.

De monnik Sergïï gelooft niet in het coronavirus. Hij noemt het een „pseudo-pandemie” en het pasjessysteem dat werd ingevoerd in Moskou en enkele andere regio’s een „elektronisch middel van de duivel.” Hij uitte zich tegen eventuele Covid-19 vaccinaties wat volgens hem onderdeel is van de nieuwe wereldorde.

Volgende week moet vader Sergiï verschijnen voor een kerkraad, die de toekomst van zijn carrière als geestelijke moet bepalen. Hij wordt beschuldigd voor het verspreiden van nepnieuws over het coronavirus. De monnik zegt niet van plan te zijn te vertrekken en dat de kerkleiding hem alleen met geweld uit het klooster kan krijgen.

Voormalig politieagent vader Sergiï kwam in de jaren negentig vrij, nadat hij dertien jaar in een strafkolonie had gezeten als straf voor een moord die hij had gepleegd, hoewel zijn aanhangers ontkennen dat hij schuldig is. Hij veranderde zijn officiële naam in Nikolai Romanov, ter ere van de laatste Russische tsaar, Nicolaas II.