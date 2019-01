Mohler: Commotie over ‘Nashville’ is waarschuwing

Dr. Albert Mohler, een van de ondertekenaars van de Nashville Declaration, ziet de commotie in Nederland als waarschuwing voor zijn broeders in de VS.

In zijn dagelijkse podcast zegt Mohler dat de ophef in Nederland illustreert hoe snel een seculiere samenleving het christelijk gedachtegoed „dat de kerk tweeduizend jaar heeft gehad” hartgrondig kan afwijzen. Het framen van de ondertekenaars als onverdraagzaam, vindt hij schokkend.

In zijn bijdrage stelt Mohler dat de gang van zaken in Nederland een waarschuwing voor Amerikaanse Bijbelgetrouwe christenen is. „Nog maar goed vijftien jaar geleden is het homohuwelijk in Nederland erkend en nu is men daar zo ver dat mensen die vasthouden aan Bijbelse principes omtrent het huwelijk worden aangeklaagd bij de rechter. Ook al is Nederland het meest geseculariseerde land van Europa, toch is dit een signaal.”