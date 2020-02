Mogelijk ook Mozaiek036 en Mozaiek0548

Na Mozaiek0318, Mozaiek033 en Mozaiek055 volgen mogelijk Mozaiek036 en Mozaiek0548. Er zijn plannen om evangelische Mozaiek-gemeenten te stichten in Almere en de driehoek Rijssen, Holten en Nijverdal.

De Veenendaalse gemeente Mozaiek0318, twaalf jaar geleden gesticht door gospelzanger Kees Kraayenoord, krijgt meer zustergemeenten. De drie samenkomsten in Veenendaal trekken elke zondag een paar duizend bezoekers.

Voorjaar 2018 leidde interne bezinning op de groei van de gemeente ertoe dat voorbereidende stappen werden gezet voor Mozaiek033 in Bunschoten-Spakenburg, omdat veel bezoekers van de samenkomsten in die omgeving wonen. „Een belangrijke roeping van onze gemeente is om onze visie te vermenigvuldigen: God aanbidden, van elkaar houden, onze omgeving dienen. Dat kan ook op andere manieren dan groei op de huidige locatie”, was de beweegreden.

In Bunschoten-Spakenburg bleek op korte termijn geen geschikte locatie te vinden. Er werd uitgeweken naar Nijkerk. Daar komt Mozaiek033 sinds januari vorig jaar samen. Vanaf 8 maart worden er op zondagochtend twee diensten gehouden. „Zo kunnen we nog meer mensen welkom heten en bereiken met het evangelie”, aldus het leidersteam.

Apeldoorn

Het voornemen om in Apeldoorn een gemeente te beginnen krijgt steeds meer vorm, zo blijkt uit een nieuwsbrief. „Er hebben zich ruim 130 mensen aangemeld om betrokken te zijn bij de start van Mozaiek055.” Daarnaast hebben „veel nieuwe mensen aangegeven ook belangstelling te hebben.”

Voor de regio Almere wordt binnenkort een informatiebijeenkomst gehouden. „Het is de bedoeling om met elkaar te spreken over de mogelijke start van Mozaiek036.”

Notter

In Notter bij Rijssen is eind oktober „op verzoek van een aantal mensen” een informatiebijeenkomst gehouden voor de driehoek Rijssen, Holten en Nijverdal. Er waren ruim 100 geïnteresseerden. „De maanden daarna hebben we de overtuiging gekregen om in deze regio te starten met een introductiecursus als voorbereiding op de mogelijke start van Mozaiek0548”, zo wordt in de nieuwsbrief gemeld.

Met Mozaiek036 en Mozaiek0548 stopt de expansie waarschijnlijk niet. „We zijn ons nog aan het oriënteren op andere regio’s of daar wellicht een Mozaiek-gemeente mag starten.” Daarvoor wordt een beroep op de gemeenteleden gedaan. „We kunnen niet genoeg benadrukken dat we jullie gebed om Gods leiding in dit alles zo nodig hebben.”

