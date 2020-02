Mogelijk miljoenen voor misbruikslachtoffers Kerk van Engeland

De Kerk van Engeland staat mogelijk een miljoenenclaim te wachten, nu de synode deze week instemde met financiële compensatie voor misbruikslachtoffers.

Dat meldde de Britse krant The Guardian eerder deze week. De synode, die van maandag tot donderdag bijeenkwam in Church House in de Londense wijk Westminster, stemde in meerderheid in met het voorstel om slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk te compenseren. Het zou gaan om een bedrag van meerdere miljoenen.

De synode bezint zich op de vraag waar het compensatiegeld vandaan moet komen. „Het gaat hier niet om een kwestie van betaalbaarheid, maar van gerechtigheid”, aldus John Spence, voorzitter van de financiële commissie.