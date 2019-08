Mogelijk Holocaustmuseum in Braziliaanse megakerk

In megakerk ”Salomo’s Tempel” in de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo wordt mogelijk een Holocaustmuseum gevestigd.

Dat berichtte The Jerusalem Post deze woensdag.

”Salomo’s Tempel”, die 10.000 zitplaatsen telt, opende in 2014 haar deuren, als plaats van samenkomst van de charismatische Universal Church of the Kingdom of God. Het complex wil een replica zijn van de tempel van Salomo.

Holocaust museum

In een verklaring zegt de kerk dat er op dit moment wordt overlegd met leiders van de Joodse gemeenschap in Sao Paulo. Zij lijken positief, aldus The Jerusalem Post. „Een museum als dit kan helpen de herinneringen aan de nazigruwelen levend te houden”, citeert de Israëlische krant een van hen.