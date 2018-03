Mogelijk behoud Valkenboskerk Den Haag

Projectontwikkelaar Bébouw Midreth is in onderhandeling met de gemeente Den Haag over de Valkenboskerk in Den Haag. Mogelijk komt er een nieuw plan, zo deelt Bas Dijkgraaf van Bébouw Midreth desgevraagd mee.

De gemeenteraad van Den Haag sprak recent uit de Valkenboskerk te willen behouden. De meerderheid van de raad kon zich niet vinden in een plan van wethouder Joris Wijsmuller, dat voorzag in de sloop van de kerk. Verschillende partijen willen dat de wethouder weer om tafel gaat met de protestantse gemeente Den Haag, de eigenaar van de kerk, en daarbij de wensen en ideeën van buurtbewoners meeneemt. De omwonenden hebben zich verenigd in actiecomité ”Valkenbos blijft”. Dat heeft een alternatief plan gepresenteerd. In de kerk zouden onder meer kluswoningen gerealiseerd kunnen worden.

De protestantse gemeente wil de Valkenboskerk verkopen aan projectontwikkelaar Bébouw Midreth. Die zou overgaan tot sloop van de kerk. De gemeente Den Haag gaat echter niet akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan, zodat de verschillende partijen weer met elkaar om tafel moeten.