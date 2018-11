Moeiteloos Bijbelboeken leren met nieuw kaartspel Plankenkoorts

Drie is meer dan twee. En de letter P zit verder in het alfabet dan de C. Dat weet iedereen. Waarom onthouden we dat zo gemakkelijk? „Memoriseren”, stelt ds. R. Jansen. Op zijn initiatief is het spel Plankenkoorts op de markt gebracht.

Het spel helpt om Bijbelkennis te memoriseren. In de Bijbel zijn veel reeksen te vinden. De volgorde van de Bijbelboeken, de zonen van Jakob, de twaalf discipelen, er valt veel uit het hoofd te leren. Ds. Jansen, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Kornhorn, vindt het nuttig dat kinderen al vroeg de volgorde van de Bijbelboeken leren: „Veel mensen ontvangen dagelijks een losse tekst op hun telefoon. Maar mensen moeten wel in staat zijn om dit vers in de goede context te plaatsen. Het Bijbelboek Ruth staat bijvoorbeeld direct na Richteren, omdat Ruth in de tijd van de richters leefde. Verbanden leggen is heel belangrijk voor lezers. Goed dat het jong aangeleerd wordt.”

Sparen

Het spel Plankenkoorts helpt om de volgorde van de Bijbelboeken onder de knie te krijgen. Door het opnoemen van een reeks kunnen kaarten verzameld worden. Het doel is om zoveel mogelijk kaarten te sparen. „De kaarten zeggen iets over de lengte van een Bijbelboek en of het hoort bij bijvoorbeeld de profeten of de brieven van Paulus. Zo leren mensen direct iets over een Bijbelboek.”

Het stampen van rijtjes is doorgaans niet de favoriete bezigheid van kinderen. Toch is het heel belangrijk en kan het zelfs leuk zijn, vindt de predikant. „Bij mijn kinderen zie ik dat ze minder uit het hoofd hoeven te leren dan wij vroeger. Onze kinderen krijgen bij topografie drie stippen boven elkaar te zien met de vraag: als de middelste stip Nederland is, welke stip is dan Zweden?”

Een navigatiesysteem maakt het minder nodig om parate topografische kennis te hebben. „Die kennis is inderdaad niet nodig om ergens naartoe te kunnen rijden. Maar als je in de krant leest over het vliegveld in Lelystad, is het toch wel handig om te weten dat het vlakbij Schiphol ligt. Het helpt om het nieuws te duiden.”

Koekjes

Om het leren van rijtjes bij jongeren te stimuleren, zet de christelijke gereformeerde predikant creatieve methoden in. Zo bakte hij koekjes voor een catechisatieles. „Elk koekje symboliseert een Bijbelboek. Met alle deelnemers proberen we de goede volgorde op te noemen. Na elke ronde wordt een koekje opgegeten. Het koekje van het korte Bijbelboek Obadja was kleiner dan van Psalmen. Ik schat dat de grootste koek vijf bij vijftien centimeter was, de kleinste niet meer dan een aantal kruimels.” Ds. Jansen ziet dat het enthousiasme over de methode uit het hoofd leren van Bijbelboeken aantrekkelijk maakt voor jongeren.

De predikant hoopt dat meer predikanten en ouders actief aan de slag gaan met memoriseren. Door het uitbrengen van het spel probeert hij aandacht te vragen voor het thema. „Ik zie het opvoeden van kinderen als een verantwoordelijkheid van school, kerk en ouders. Het is een Bijbelse opdracht om kennis over te dragen aan de volgende generatie. In Deuteronomium staat bijvoorbeeld dat we onze kinderen de geloofsbelijdenis en het grote gebod in moeten prenten.”

Zwembroek

Ds. Jansen ziet graag dat mensen een Bijbel mee naar de kerk nemen. Het Woord meenemen naar de dienst is echter vanzelfsprekend, vindt hij: „Naar de kerk gaan zonder Bijbel is hetzelfde als naar het zwembad gaan zonder zwembroek. Een kerkdienst is geen show, maar een dienst om gemeenschappelijk Gods Woord te onderzoeken. Daar moeten we ons serieus op voorbereiden.”

Om een spel te maken van het memoriseren van Bijbelboeken, schakelde de christelijke gereformeerde predikant uitgeverij Royal Jongbloed in. Hij benadrukt geen financieel belang te hebben bij de verkoop van het spel, dat dertien euro kost. „Mijn doel is niet om geld te verdienen. Mijn belang is dat de Bijbelboeken geleerd worden en het inzicht in Gods Woord toeneemt.”