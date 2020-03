Missiemuseum Steyl luidt noodklok

Als er geen financiële hulp komt, moet het Missiemuseum Steyl –gemeente Venlo– dit najaar zijn deuren sluiten. Dat schrijft het bestuur van de stichting in een persbericht.

Op 1 november gaat de huidige conservator met pensioen en er is geen geld om een nieuwe aan te stellen. Het museum draait grotendeels op vrijwilligers, maar het beheer van de collectie vraagt om deskundigheid, aldus de stichting. Ze hoopt op steun van de gemeente Venlo.

Missiemuseum Steyl is een officieel erkend museum met jaarlijks 16.000 bezoekers. Het ontstond in de negentiende eeuw toen rooms-katholieke missionarissen vanuit Steyl werden uitgezonden en voorwerpen opstuurden uit de landen waar ze werkten. Er zijn bijvoorbeeld 1500 opgezette dieren en imposante verzamelingen vlinders, kevers en andere insecten te vinden. De inrichting is historisch, met metershoge vitrines, een open diergroep die doet denken aan de ark van Noach en wanden vol kastjes in het insectenkabinet.

Sinds 1931 heeft het museum een gebouw tegen het Missiehuis van de paters S.V.D. in Steyl. Het museum wordt momenteel gerund door Stichting Missiemuseum Steyl. Naast de entreegelden krijgt het museum tijdelijke financiële hulp van het Missiehuis en een beperkte subsidie van de gemeente Venlo. Dat is echter niet voldoende om het museum overeind te houden, aldus het bestuur.