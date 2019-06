Missiegroep Assen Zoekt is gericht op de bloei van de buurt

De laatste jaren zijn in Assen tientallen mensen gedoopt die voorheen niet in de kerk kwamen. Assen Zoekt is een groeiende beweging geworden. „Het draait allemaal om verbinding.”

Veertien jaar geleden verhuisde Rudolf Setz naar Assen. Hij werd lid van de plaatselijke christelijke gereformeerde kerk en wilde zich verbinden met mensen die niet of niet meer naar de kerk gingen. Dat was de start van Assen Zoekt, een beweging waarbij nu ongeveer 300 mensen betrokken zijn. Dr. Marten van der Meulen kwam zo’n zes jaar geleden in Assen wonen en sloot zich er toen bij aan.

Gevraagd naar een Bijbeltekst die het doel van Assen Zoekt goed weergeeft, denken beiden aan Handelingen 17:17: „Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.” Ook Handelingen 2, over de eerste christengemeente, spreekt hen aan.

Setz: „Wij denken niet vanuit de kerk maar juist andersom. We beginnen bij de mensen en willen bij hen betrokken zijn. Dat betekent in ons geval vooral de mensen in de wijk Vredeveld in Assen. Het eerste wat we doen, is het zoeken van verbinding. Wij mogen een relatie met hen aangaan. De Heilige Geest werkt al in mensen die buiten de kerk zijn. Er zijn zoekers die door de contacten naar de kerk komen.”

Hoe doen jullie dat?

Van der Meulen: „We maken op een laagdrempelige manier contact in de buurt, bijvoorbeeld door samen te voetballen, mee te doen aan een schoonmaakactie of een volleybalwedstrijd, of door bier te brouwen en mensen in de buurt te laten proeven. Een voorwaarde is dat je ruimte vrijmaakt in de agenda om een relatie aan te gaan.”

Setz: „We beginnen niet uit onszelf over het Evangelie en we hebben ook geen verborgen agenda. De vragen over het christelijk geloof komen vanzelf. Afgelopen zondag was er voor het eerst een aantal deelnemers aan het maandagavondvoetbal in de kerk. Mogelijk blijven ze naar de kerk gaan, maar het kan ook zijn dat ze niet meer komen of, bijvoorbeeld, over een jaar weer.”

Welke tussenstations zijn er tussen dat contact en de kerk?

Setz: „Het begint met huisgroepen met een grootte van acht tot vijftien mensen. Dat zijn de plekken waar samen gegeten wordt en waar mensen elkaar goed kunnen leren kennen. In de kerk in Handelingen was ook sprake van huisgroepen. De mensen deelden het brood en aten samen. Er werd gebeden en Gods lof gezongen. Deze huisgroepen stonden in de gunst bij het hele volk. Dat proberen wij ook in de wijk.”

Van der Meulen: „Vervolgens zijn er missiegroepen die vijftien tot veertig mensen tellen. Elke groep heeft een missie, bijvoorbeeld de eigen buurt of asielzoekers. Via de laatste missiegroep heeft Assen Zoekt contact met dertig tot vijftig asielzoekers die, al dan niet regelmatig, de kerkdiensten bezoeken. Deze groepen komen gemiddeld drie keer per maand bij elkaar om samen te eten, Bijbelstudie te doen of voor een informele activiteit zoals een verjaardag. De deelnemers van een missiegroep zijn sterk op elkaar betrokken. De groepen zien we als basis, als volwaardige vorm van kerk-zijn.”

Weet u een voorbeeld van een leven dat veranderd is?

Van der Meulen: „Er zijn veel levens veranderd in Assen. Inmiddels zijn er tientallen mensen gedoopt. Heel bijzonder is het verhaal van een tiener die zich twee jaar geleden heeft laten dopen. Zij heeft daarna haar moeder steeds meer bij de kerk betrokken. Je ziet hier hoe de jongere generatie de oudere meeneemt.”

Setz: „Dat bijzondere geldt ook voor Sietse. Hij maakte kennis met Assen Zoekt toen zijn buurvrouw hem uitnodigde voor de Alpha-cursus. Hij wees de uitnodiging af maar ging voor de gezelligheid toch met zijn buurvrouw mee naar een huisgroep. Het leidde ertoe dat hij in God ging geloven en gedoopt werd.”

Kan het model van Assen Zoekt in iedere kerk toegepast worden?

Setz: „Het is geen model maar een proces. Het gaat erom aan te sluiten bij wat bij de gemeente past. Elke kerk moet dat op haar eigen manier doen.”

Van der Meulen: „Het gaat om principes die overal te gebruiken zijn. Het basisprincipe is dat je werkt vanuit kleine groepen.”

Setz: „Zo is de kerk in Handelingen ontstaan. Er waren toen allemaal huisgemeenten. Jezus zegt: „Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.””

Boek ”Een kerk die kan” gepresenteerd

Zaterdag is het boek ”Een kerk die kan. Zoek de bloei van je buurt” gepresenteerd. De eerste exemplaren zijn aangeboden aan Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het boek gaat over het reilen en zeilen van de beweging Assen Zoekt en raakt thema’s die op dit moment breed leven: hoe ben je een inclusieve kerk met mensen vanuit verschillende achtergronden? Hoe kun je kerk zijn vanuit kleine groepen die bewogen zijn met hun omgeving? Het boek bevat tal van praktijkverhalen maar is tegelijk gericht op de achterliggende theorie en theologie.

Schrijvers van het boek zijn dr. Marten van der Meulen en Rudolf Setz. Van der Meulen is universitair docent godsdienstsociologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen, en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht. Setz is diaconaal consulent bij de Christelijke Gereformeerde Kerken en was initiatiefnemer van stichting Present en Nederland Zoekt. Beide auteurs wonen in Assen en zijn verbonden met Assen Zoekt.