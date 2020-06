Mis in kerk Calvijn: komt van uitstel afstel?

De eerste mis sinds 1535 in de Saint-Pierre in Genève had in februari een feit moeten zijn. Door de coronacrisis ging de viering niet door. Een groep gemeenteleden hoopt dat van uitstel afstel komt.

Schrikkeldag 2020 was niet zomaar uitgekozen als datum waarop voor het eerst in bijna vijf eeuwen weer een rooms-katholieke mis gevierd zou worden in de kathedraal waar de reformator Johannes Calvijn in de zestiende eeuw heeft gepreekt. Dit jaar was 29 februari de eerste zaterdag in de veertigdagentijd; dat moment vond de protestantse gemeente in Genève geschikt om de toenadering tussen protestanten en rooms-katholieken met deze bijzondere viering te markeren.

Daags voor de bijeenkomst werden in Zwitserland strenge coronamaatregelen van kracht. Ook in de kerk mochten geen grote groepen mensen meer samenkomen. De misviering werd in uitgesteld naar 30 mei, de zaterdag voor Pinksteren. Toen een mis op die datum evenmin haalbaar bleek, liet de kerkleiding eind mei weten het plan „voor onbepaalde tijd” uit te stellen.

Choqueren

Verzet vanuit protestantse hoek tegen de gezamenlijke misviering was er in februari al. Niet in de laatste plaats omdat het idee afkomstig was van de protestantse gemeente. In een reactie liet de leiding van de protestantse gemeente destijds weten zich ervan bewust te zijn dat een mis in de Saint-Pierre „toegewijde protestanten kan choqueren.”

Maar de mis moest doorgaan, „met voorzichtigheid én vertrouwen, omdat dit initiatief niet alleen als storend kan worden ervaren, maar ook nieuwe wegen kan openen in de zoektocht naar eenheid met betrekking tot ons gezamenlijke getuigenis ten dienste van het Evangelie.”

In de afgelopen maanden groeide het protest tegen de plannen. Als het aan een groep gemeenteleden ligt, ziet de kerkleiding definitief af van het plan. Zij herkennen zich niet in de „broederschap” en de „wederzijdse erkenning” met de rooms-katholieken, waarover de leiding spreekt.

Een van de critici is kerkenraadslid Olivier Gachon. Hij stelde eind mei in een interview met de Zwitserse omroep RTS dat het tijd is voor een debat. „We kunnen de kansel van Calvijn niet zonder enige tegenprestatie vrijgeven voor een mis.”

Maar er klinken ook andere motieven. Zo heeft een gemeentelid laten weten moeite te hebben met de Rooms-Katholieke Kerk als geheel, omdat die vrouwelijke voorgangers niet erkent.

Volgens Pascal Desthieux, de rooms-katholieke bisschoppelijke vicaris voor Genève van het bisdom Lausanne, Genève en Fribourg, is er wel degelijk sprake van tweerichtingsverkeer. „Ik heb de gereformeerde kerk officieel uitgenodigd om een dienst mee te vieren in onze Geneefse basiliek, de Notre-Dame.”

Besluit

Het besluit over de misviering wordt waarschijnlijk genomen in september. De voorzitter van de protestantse kerk van Genève, ds. Emmanuel Fuchs, laat in ieder geval tegenover RTS weten dat hij graag ziet dat de Saint-Pierre een symbolische plaats blijft voor het protestantisme. „Maar breder ook voor het geheel van de inwoners van Genève die willen getuigen van hun geloof.”

Het plan van een mis in de kerk van Calvijn is als het aan hem ligt nog zeker niet van de baan.

