Mis in kathedraal Calvijn uitgesteld vanwege corona

De rooms-katholieke mis die zaterdagavond gehouden zou worden in de Saint-Pierre, de kathedraal van Genève, is niet doorgegaan vanwege de beperkingen die gelden om het coronavirus tegen te gaan.

De Zwitserse regering heeft bepaald dat er geen bijeenkomsten met meer dan duizend bezoekers georganiseerd mogen worden. De mis is nu uitgesteld tot 30 mei. Het zou de eerste keer sinds 1535 zijn dat er een mis gehouden wordt in de kathedraal, waar reformator Johannes Calvijn in de zestiende eeuw ruim twintig jaar heeft gepreekt.