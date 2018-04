Miroslav Volf: Vergeven van vijand heel moeilijk

Zijn vader ontdekte „in de hel” van een werkkamp dat God Liefde is, ongeacht hoe wij eraan toe zijn. „Het heeft mijn theologisch denken sterk beïnvloed”, zegt Miroslav Volf (61). De bekende Amerikaanse theoloog was deze week in Utrecht.

Hoe kun je iemand vergeven die jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan? Iemand die je zoon heeft vermoord, of je dochter verkracht en vernederd? De Amerikaanse theoloog Miroslav Volf heeft diep over deze vragen nagedacht. Afgelopen maandag was hij in Utrecht gastspreker tijdens de jubileumviering van de Bond van Nederlandse Predikanten.

Volf werd in 1956 geboren in Osijek, in het huidige Kroatië. Dit land, ooit onderdeel van Joegoslavië, maakte in de jaren negentig van de vorige eeuw een gruwelijke oorlog mee. In die periode, in 1993, hield Volf een lezing in Berlijn, waarin hij nadacht over de vraag hoe strijdende partijen zich met elkaar kunnen verzoenen. Na de lezing stelde de Duitse theoloog Jürgen Moltmann een hem een indringende vraag. Zou je zélf je een Serviër kunnen omhelzen?

De lezing zou uitmonden in Volfs misschien wel meest invloedrijke boek: ”Exclusion and Embrace” (uitsluiting en omhelzing).

Op welke manier is dit boek geïnspireerd door uw eigen ervaringen?

„De oorlog in Joegoslavië vormde de aanleiding. Maar bepaalde ervaringen daarvoor waren misschien nog wel belangrijker. Ik ben opgegroeid als lid van een kleine christelijke minderheid in Kroatië. Mijn vader was voorganger in een pinkstergemeente, mijn grootvader in een baptistengemeente. Mijn vader heeft het geloof omarmd –anders gezegd: God vond hem– in de hel van een werkkamp. Daar ontdekte hij dat God Liefde is, ongeacht onze angst en hoe gemeen we behandeld worden. Dit is voor mijn denken van fundamentele betekenis geweest.”

De wil om onszelf te geven gaat aan ons oordeel over anderen vooraf, schreef u toen. Is deze wil niet onmogelijk voor slachtoffers van misdaden?

„Voor elk mens is moeilijk om jezelf te geven. Dit geldt zeker voor slachtoffers van misdaden. Vergeving is alleen mogelijk als ze gebeurt vanuit het hart, ze kan niet worden afgedwongen. Voordat we de vijandige ander kunnen omhelzen, weten we zelf omhelsd te zijn door Christus.”

Is er een verschil in de manier waarop mannen en vrouwen hun daders vergeven?

„Ik neig ernaar te stellen dat de verschillen tussen man en vrouw cultureel zijn bepaald. Ik denk niet dat er iets specifiek mannelijks of specifiek vrouwelijks is in de manier waarop mensen de liefde van God ervaren. Ik zie onder mannen én vrouwen onverzoenlijke geesten, maar ook mensen die elkaar kunnen vergeven.”

Op welke manier raakt het huidige debat over homoseksualiteit, biseksualiteit en transgender uw theologisch denken?

„Dat weet ik nu nog niet. Ik denk dat dit debat mijn denken raakt, maar weet niet precies op welke manier. Het is een grote kwestie. We zien de seksen vloeibaar worden. Ik vind wel dat de diepste gevoelens die mensen hebben over hun identiteit, moeten worden gehonoreerd.”

Raakt de genderdiscussie het geloof van christenen, nu God in Bijbel en traditie Vader en Zoon wordt genoemd?

„De Triniteit beschrijft God als Vader en Zoon – in mannelijke termen dus. Voor mij is het klip en klaar dat God boven gender uitstijgt. God heeft geen geslacht – mannelijk noch vrouwelijk. God is totaal verschillend van de Schepping. De aanduidingen Vader en Zoon van de Triniteit moet je dan ook als metaforen zien.”

Als God boven gender uitstijgt, zoals u zegt, waarom gebruikt de Bijbel dan vooral mannelijke aanduidingen?

„Waarom waren alle discipelen man, en alle leiders in de vroege kerk? Omdat het een door mannen gedomineerde cultuur was. Een leider kon als vrouw niet succesvol zijn. Ik denk dat God de cultuur van die tijd gebruikt heeft om Zichzelf te openbaren. Zo kunnen we de dominantie van mannelijke metaforen in het spreken over God begrijpen.

Maar deze metaforen zijn niet beslissend. Het evangelie van Johannes bijvoorbeeld duidt de Zoon ook aan als het Woord. Ik denk dat het belangrijker is God te beschrijven met werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden. Het gaat om wat God doet en zegt, om het doen en spreken.”

Miroslav Volf, een publieke theoloog

Hij staat in een traditie van theologen die profetisch en kritisch nadenken over de samenleving, zoals Jürgen Moltmann of Stanley Hauerwas.

De uit een Pinkstergemeente afkomstige Miroslav Volf heeft zich op veel terreinen als bruggenbouwer bewezen: tussen christenen en moslims, tussen Pinksterkerken en de Rooms-Katholieke kerk, tussen christenen orthodoxe en liberale gelovigen.

In zijn boek ”Allah, a Christian Response” (2011) gaat Volf in op de ontmoeting tussen christenen en moslims. Zo ziet hij ruimte om samen te bidden, en heeft dat zelf ook gedaan, zegt hij. „Wel is het goed dat ieder dan bidt op de manier van zijn eigen traditie. Voor een christen betekent het dat hij bidt tot de Vader in de naam van de Zoon en door de kracht van de Heilige Geest.”

Aan de Yale University heeft Volf een aantal jaren een interdisciplinaire cursus ”Faith and Globalization” gegeven. Dat mondde uit in zijn boek A Public Faith (2011).