Ministerie zet enquête homogenezing opnieuw uit, ondanks bezwaren kerken

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze week ondanks de bezwaren van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) opnieuw dezelfde webenquête over homogenezing uitgezet onder geloofsgemeenschappen.

Dat liet CIO-secretaris Daniëlle Woestenberg donderdag weten. Het CIO had aan de bel getrokken bij het ministerie over een webenquête die vijfhonderd geloofsgemeenschappen in februari kregen voorgelegd over homogenezing. Het door VWS in gang gezette onderzoek is onzorgvuldig opgesteld en uitgevoerd, vindt het CIO. De gebruikte termen zouden „onjuist zijn” en „rijp en groen” zou de enquête onder ogen krijgen.

In een brief van 9 maart reageerde minister De Jonge van Volksgezondheid op de kritiek. Hij schreef dat het onderzoek twee fasen kent. De eerste fase bestaat uit deskresearch (bureauonderzoek), een webonderzoek onder lokale geloofsgenootschappen, een webonderzoek onder de lhbti-gemeenschap en interviews met ervaringsdeskundigen, voorgangers en deskundigen. Het onderzoek is uitgezet onder christelijke, joodse en islamitische gemeenschappen. De „beelden en ervaringen zullen op een zorgvuldige wijze worden geduid” door onderzoekers. De tweede fase van het onderzoek zal een rapport opleveren met mogelijke (beleids)maatregelen, aldus de minister.

De brief nam de bedenkingen van het CIO echter niet weg. Woestenberg: „De bureaus die het onderzoek uitvoeren, zijn gespecialiseerd in criminaliteit. Het onderzoek wordt aangekondigd onder het kopje ”Homogenezingspraktijken”. Dat wekt geen vertrouwen in hun deskundigheid.” Het stelde haar teleur dat het ministerie niet inging op het aanbod van het CIO om met elkaar in gesprek te gaan.

Nu blijkt dat het ministerie deze week dezelfde enquête opnieuw heeft gestuurd. „Opnieuw is er geen afstemming geweest. Dat gebeurt normaal gesproken wel.”

Aan het verzoek van het ministerie om de leden van het CIO te vragen mee te werken aan het onderzoek zal het CIO geen gehoor geven, zegt Woestenberg. „Onze bezwaren tegen het onderzoek blijven overeind staan.”

De regering kreeg in mei 2019 van de Tweede Kamer de opdracht om „diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan homogenezingsbehandelingen of conversietherapieën.”

Het CIO is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de overheid.