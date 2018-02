Minister Grapperhaus bezoekt kerkdienst in Amersfoort-Vathorst

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft zondag een kerkdienst in Amersfoort-Vathorst bezocht.

Hij was aanwezig in de Kruispuntkerk, het gebouw van een samenwerkingsgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Grapperhaus was daar op uitnodiging van CU-Kamerlid Segers, lid van deze gemeente.

Ds. Ron van der Spoel, die bezig is met een serie over het Onze Vader, preekte over het slot van dit gebed: „Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid.” Segers: „Hoeveel macht mensen ook lijken te hebben, God staat boven alles. Dat was een prachtige boodschap, óók om aan de minister mee te geven.”

Na de dienst had de bewindsman een gesprek met ds. Van der Spoel, enkele andere plaatselijke voorgangers, de lokale fractievoorzitters van CDA en CU, burgemeester Bolsius (CDA) en Segers. Het ging onder meer over hoe plaatselijke kerken met de lokale overheid samenwerken in bijvoorbeeld de zorg voor dak- en thuislozen en voor vluchtelingen. Segers: „De verhouding tussen kerk en overheid is in Amersfoort momenteel erg goed. Er is beduidend minder religiestress dan tien jaar geleden.”

Grapperhaus was in de Kruispuntkerk met zijn vriendin en met zijn politiek assistent. Als minister van Eredienst bezoekt hij vaker religieuze bijeenkomsten. Dat deed ook zijn ambtsvoorganger Van der Steur, die in 2016 een dienst van de gereformeerde gemeente in Gouda bijwoonde.