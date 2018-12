Minder mormonen in Salt Lake City

Minder dan de helft van de bevolking van Salt Lake City, in de Amerikaanse staat Utah, behoort nog tot de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De nieuwste gegevens tonen aan dat de grootste stad in Utah religieus veel diverser is geworden. Van de 1,1 miljoen inwoners staat 49 procent ingeschreven als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de mormonen officieel heten. Dat is het laagste percentage sinds de jaren dertig, schrijft The Salt Lake Tribune. In de cijfers zijn ook de niet-actieve kerkleden meegenomen, en dat worden er volgens kenners met name in de stedelijke gebieden snel meer. Zelfs in voorsteden als West Jordan, Sandy en South Jordan, waar zich van oudsher veel mormonen bevinden, wonen tegenwoordig behoorlijk wat mensen met een andere geloofsovertuiging. Die tendens is ook te zien op staatsniveau, waar nu nog 62 procent van de 3,1 miljoen inwoners mormoons is.

De demografische verschuiving kan op termijn ingrijpende politieke gevolgen hebben. Nu zijn de meeste parlementariërs nog mormoon en de zes afgevaardigden in het Amerikaanse Congres zelfs allemaal. Salt Lake County is een van de vijf districten waar ze de meerderheid al kwijt zijn.