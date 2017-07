Minder Amerikanen lid van kerkverband

In de Verenigde Staten geven steeds minder mensen aan tot een bepaalde kerkelijke denominatie te behoren. Ze zijn lid van een vrije gemeente of een netwerk van kerken en noemen zich liever christen dan lutheraan, methodist of baptist.

Uit recent onderzoek van Gallup blijkt dat het aandeel christenen dat geen lid is van een van de grote kerkverbanden tussen 2000 en 2016 is verdubbeld. Op dit moment gaat het om een op de zes Amerikanen.

In 2000 was de helft van alle Amerikanen lid van een bepaalde protestantse denominatie; nu is dat volgens Gallup 30 procent.