Miljoenen voor onderzoek naar invloed religie op kind

Psycholoog Rebekah Richert van de University of California in de Verenigde Staten heeft een subsidie van ruim negen miljoen euro ontvangen om een netwerk op te zetten. Dat gaat onderzoeken hoe religie het wereldbeeld van kinderen beïnvloedt.

Het geld komt van de John Templeton Foundation. Het is de op één na grootste onderzoeksubsidie die deze stichting tot nu toe heeft toegekend. Met het geld zal Richert de komende vijf jaar een internationaal netwerk opzetten dat vanuit de ontwikkelingspsychologie naar de rol van religie gaat kijken.

Religie is een zeer wijdverbreid fenomeen, maar wordt volgens Richert in de ontwikkelingspsychologie vaak genegeerd. En dat terwijl religieuze overtuigingen veelal in de kindertijd worden gevormd.

Daarnaast is het bestaande onderzoek vaak in een Westerse culturele setting gedaan. Wat ontbreekt, is een langlopend onderzoek dat de ontwikkeling van een religieus wereldbeeld bij kinderen beschrijft. Het uiteindelijke doel van Richert is het vinden van een manier om wetenschappelijke principes over te brengen aan mensen die daarin een bedreiging voor hun overtuigingen zien.

In het onderzoek wil Richert kijken naar de manier waarop kinderen kennismaken met het concept van het bovennatuurlijke, zowel in de zin van entiteiten (goden, demonen, engelen) als gebeurtenissen (zoals wonderen). Zij wil onderzoeken hoe religieuze overtuigingen het begrip van natuurwetenschap en geneeskunde beïnvloeden.

Richert wil de komende vijf jaar een wereldwijd netwerk van ontwikkelingspsychologen opzetten: het Developing Belief Network, verdeeld over 12 à 24 onderzoekscentra. Daar zullen basisgegevens en bijvoorbeeld videoregistraties verzameld worden. Na vijf jaar moet het netwerk in staat zijn aanvullende financiering binnen te halen om het werk voort te zetten.