Migrantenkerken starten noodfonds om corona

Migrantenkerken verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Daarom heeft een „gelegenheidscoalitie voor en door migrantenkerken in Nederland” woensdag het noodfonds ”Samen Kerk = Samen Sterk” gelanceerd.

Er zijn naar schatting tientallen migrantenkerken die door het coronavirus in de problemen komen, meldt Madelon Grant, voorzitter van het fonds SOFAK, dat migrantenkerken financieel ondersteunt. „Zij dreigen door de coronacrisis hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.”

Volgens Grant is dat een groot probleem. „Migrantenkerken bereiken mensen die door officiële instanties niet worden bereikt. In deze onzekere tijden kunnen deze mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.”

Eén oorzaak van het probleem is volgens Grant dat mensen niet meer naar de kerk (kunnen) komen. „Hierdoor vervallen de collectes, het voornaamste inkomen van de kerken. Tegelijkertijd lopen voor sommige kerken de vaste lasten wel door, zodat ze betalingsachterstanden oplopen.”

Als tweede oorzaak noemt Grant dat veel mensen de impact van de coronacrisis merken in hun inkomen. „Sommige gemeenschappen bevinden zich al in een kwetsbare positie, de economische klappen komen bij hen nog harder aan. De eerste voorbeelden van mensen die ontslagen worden of geen werk meer hebben, kondigen zich al aan. Zonder inkomen kunnen ze geen geld geven aan de kerk. En zonder inkomen kan een kerk haar gemeenteleden niet helpen.”

Grant roept op om geld te doneren aan SOFAK en vraagt verhuurders van kerkgebouwen coulant te zijn met het innen van de huur. Kerken kunnen zich aanmelden om gekoppeld te worden aan een migrantenkerk in nood. In wederzijds overleg wordt dan gekeken wat men voor elkaar kan betekenen.

>>steunkerken.nu