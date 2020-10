Migrantenkerken roepen op tot nationale gebedsweek rond coronacrisis

De gezamenlijke internationale kerken en migrantenkerken in Nederland organiseren een Nationale Week van Gebed in verband met de coronacrisis. Dat berichtte Samen Kerk in Nederland (SKIN) dinsdag.

De coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, waarin verschillende organisaties en personen vanuit internationale kerken en migrantenkerken vertegenwoordigd zijn, roept alle christenen in Nederland op om een week lang elke dag om 8.00 uur te bidden en zo „in hart en gebed” verbonden met elkaar te zijn. De gebedsweek begint zondag en eindigt op zaterdag 7 november. Voor iedere dag zal een woord en gebedspunt door verschillende voorgangers en in verschillende talen online worden gezet op YouTube en Facebook, waar ieder zijn of haar eigen gebedspunten aan toe kan voegen.

De Raad van Kerken in Nederland maakte op haar website bekend het initiatief te ondersteunen en beveelt deelname aan deze week aan.