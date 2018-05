Middelkoop in dienst bij HHJO

Steven Middelkoop is in vaste dienst getreden bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

Dat meldde de HHJO vrijdag. De senior jeugdwerkadviseur gaf sinds juni 2017 ad interim leiding aan de HHJO. Per 1 januari 2018 is die betrekking omgezet in een vast parttimedienstverband. Middelkoop blijft daarnaast in deeltijd als programmamanager verbonden aan de Yona Foundation. De HHJO werkt nog aan de uitbreiding van het team jeugdwerkadviseurs. Als thema voor de beleidsperiode van de komende drie jaar heeft de organisatie gekozen voor ”Water dragen vanuit de Bron”.