Michel van Heijningen geniet jaarlijks van bezoek schoolklas aan ‘zijn’ kerk in Dorkwerd

„Waarom doet u dit werk?” En: „Gelooft u zelf ook?” Kerkelijk werker Michel van Heijningen genoot dinsdag –opnieuw– van het bezoek dat zo’n 25 kinderen van een openbare basischool aan ‘zijn’ kerk in Dorkwerd brachten.

„Vanmorgen komt er een schoolklas van basisschool de Feniks op bezoek in de kerk van Dorkwerd en ik mag hen vertellen wat we daar beleven”, twitterde Van Heijningen dinsdagmorgen.

Van Heijningen is kerkelijk werker –of: voorganger– van de hervormde gemeente in het Groningse Dorkwerd. Jaarlijks verwelkomt hij een groep schoolkinderen van openbare basisschool De Feniks in het nabijgelegen Groningen-Hoogkerk. Dat gebeurt in het kader van het lesonderdeel levensbeschouwing. „De kinderen brengen dan, samen met hun juf, een bezoek aan een synagoge, een kerk, een moskee. Ik denk dat het dinsdag voor de vijfde of zesde keer was dat ze in onze kerk kwamen. Heel leuk.”

Van evangeliseren is geen sprake, lichtte Van Heijningen na afloop telefonisch toe. „Je probeert de kinderen wat te vertellen over de kerk, en over het christelijk geloof.”

Hoe gaat dat? „Eerst laat ik twee kinderen de klok luiden. Ik vertel wie ik ben, en hoe oud het kerkgebouw is. Dat dateert uit 1648, heeft dus een hele lange geschiedenis. In vroeger eeuwen bouwden monniken in deze omgeving kerkjes, als een plek om God te dienen en te zoeken.

Van het gebouw kom ik vervolgens op het christelijk geloof. Ik ga de christelijke feesten langs, en laat een paar kinderen uit de Bijbel meelezen. Een van de kinderen mag dan vanaf de kansel voorlezen. Over Kerst, vanuit Mattheüs, waarvoor ik dan de Bijbel in Gewone Taal gebruik en waarbij alle kinderen een exemplaar ontvangen om mee te lezen. Ze mogen dit Evangelie ook meenemen naar huis. Dan vertel ik iets over de betekenis van de feesten: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen.”

Zulke klassenbezoeken zijn altijd weer mooi, zegt Van Heijningen. „Ze behoren voor mij tot de hoogtepunten in een jaar. Opeens hoor je dan een kind lezen: „Jezus zal Zijn volk redden, Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.” Je krijgt ook zulke leuke reacties. „Waarom doet u dit werk?” Gelooft u dit zelf ook?” En een moeder vroeg: „Mag je zo’n kerkdienst op zondag gewoon bijwonen?” Zo’n vraag kun je je in de Biblebelt misschien niet voorstellen, maar hier in Groningen weten mensen dat blijkbaar niet eens, dat op zondag iedereen welkom is in de kerk. Daar vertel ik dan iets over, ook dat er op zondag best weleens mensen spontaan binnenwandelen.”

Is de kerk ook doordeweeks open? „Niet structureel. Maar wij wonen dichtbij de kerk en het gebeurt regelmatig dat ik een bordje neerzet: ”Kerk open”.”