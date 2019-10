Micha Zondag over hoop voor mens én dier

Zondag is het Micha Zondag. In zeker duizend kerken staan predikanten stil bij het thema ”De regenboog: hoop voor mens én dier”. „Genesis 9:13 raakte mij.”

Ds. K. T. de Jonge, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, preekt zondag in de Nederlands gereformeerde kerk in Loosdrecht over dit Bijbelvers. „Het gaat over de regenboog als teken van hoop. Er is veel negativiteit en doemdenken over de toekomst van de aarde. De regenboog laat zien dat er wél toekomst is. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de dieren. Voor God doen dieren er toe.”

Van het dagelijkse nieuws zou je haast gaan somberen, vindt de predikant. „Je leest van kippen- en varkensschuren die in de fik vliegen. Een kwart van de dier- en plantensoorten wordt bedreigd. Tegelijk helpt het geloof in God, Die voor de toekomst zorgt, om de mouwen op te stropen en goed te doen.”

Voor ds. De Jonge was het een „openbaring” dat in Genesis 9 staat dat God het verbond met de aarde sloot. „Tot voor kort was ik me er niet van bewust dat het er zo stond. Niet alleen God en mens zijn partner in dat verbond, maar alle levende wezens. Het vers raakte mij. God is uit op het beschermen en bewaren van mensen én dieren. Het feit dat de dieren tijdens de zondvloed twee aan twee in de ark mochten, toont dat ook aan.”

De predikant wil luisteraars van zijn preek tijdens Micha Zondag heel praktisch de weg wijzen. „Daarbij schrijf ik niets voor, maar ik stel alleen vragen. Zoals: Hoe richt je je tuin in? Hoe ga je om met plastic? Hoe kijk je aan tegen vegetarisch eten?”

Wat de predikant betreft valt Micha Zondag mooi samen met de boerenprotesten. „Over de precieze cijfers van het RIVM wil ik niet twisten, maar volgens mij is de tendens duidelijk: er wordt teveel stikstof uitgestoten. Dat vraagt om verandering. We moeten goed voor onze boeren zorgen. Ze dienen een goed inkomen te krijgen. Tegelijk zal deze problematiek ook wat vragen van de boeren zelf. Dieren zijn geen productiemiddelen. Een vermindering van de veestapel lijkt onvermijdelijk.”

Groene kerk

De hervormde gemeente in Vleuten doet niet mee met de Micha Zondag, maar is deze maand wel gestart met de nieuwe Micha Cursus. Diaken Edward Mac Gillavry vertelt dat de kerkenraad graag het thema duurzaamheid onder de aandacht van gemeenteleden wil brengen. „We zijn als groene kerk bestempeld, we schenken duurzame koffie en hebben fair trade avondmaalswijn, maar we willen dat iedereen daarvan de achtergrond begrijpt.”

De Micha Cursus biedt daar een mogelijkheid voor. Al sinds 2006 geeft de cursus verdieping aan kerken en studiekringen rond de thema’s sociale en ecologische gerechtigheid. Eind vorige maand is de cursus in een nieuw jasje gestoken. Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland: „De vernieuwde Micha Cursus ziet er fris en aantrekkelijk uit en is zowel voor beginnende als gevorderde ‘rechtbrengers’.”

Zestien gemeenteleden hebben zich aangemeld voor de cursus in Vleuten, vertelt Mac Gillavry. Volgens hem biedt het werkboek van de Micha Cursus een goede mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. „Het boek ziet er fris en eigentijds uit. Interessant vind ik vooral wat de Bijbel ons aanreikt over thema’s als rentmeesterschap en gerechtigheid. Zo komt onder meer de Bergrede aan bod. De cursus gaat deelnemers helpen om te werken aan een duurzame levensstijl.”

Westerbeek ziet dat er binnen kerken steeds meer aandacht komt voor sociale en ecologische gerechtigheid. „Het nieuws over leeggeviste oceanen, plastic soep, opgejaagde vluchtelingen en toenemende eenzaamheid kan mensen aangrijpen. De Micha Cursus helpt christenen om na te denken over hun rol in de wereld en in Gods Koninkrijk. De kracht van de cursus zit in de combinatie van Bijbelse doordenking en concrete, alledaagse acties.”

Micha Zondag en Micha Cursus zijn een initiatief van Micha Nederland, een stichting die op basis van Micha 6:8 opkomt voor gerechtigheid.