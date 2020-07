De Micha Zondag op 18 oktober staat in het teken van moderne slavernij en uitbuiting.

Dat maakte Micha Nederland maandag bekend.

Wereldwijd doen duizenden kerken mee aan de Micha Zondag, de jaarlijkse themazondag die gekoppeld is aan Wereldarmoededag. Het thema is dit jaar ”Delen in vrijheid”.